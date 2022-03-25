В Томской области полицейские совместно со студентами и работниками железной дороги организовали профилактическую акцию

В городе Асино, в целях профилактики транспортных происшествий в границах железной дороги, дорожными полицейскими и сотрудниками ОАО «РЖД» совместно со студентами Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса проведена профилактическая акция «Внимание - переезд!» на одном из особо опасных железнодорожных переездов Асиновского района.