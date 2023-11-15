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Минеев назвал "чудо-женщиной" своего соперника Штыркова

Минеев назвал "чудо-женщиной" своего соперника Штыркова

Известия/Дмитрий Коротаев Вихрь горячей атмосферы надвигается на Сочи. Именно там сейчас готовятся выплеснуть всю накопившуюся энергию участники, пожалуй, самого ожидаемого противостояния года (Уральский Халк) Иван Штырков и (Волжанин) Владимир Минеев.

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