Минеев назвал "чудо-женщиной" своего соперника Штыркова

Известия/Дмитрий Коротаев Вихрь горячей атмосферы надвигается на Сочи. Именно там сейчас готовятся выплеснуть всю накопившуюся энергию участники, пожалуй, самого ожидаемого противостояния года (Уральский Халк) Иван Штырков и (Волжанин) Владимир Минеев.