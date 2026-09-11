В Москве автомобиль переехал человека в момент жесткого ДТП

В Москве машина переехала человека в момент фатальной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал 112. «Мотоциклист сбил прохожего на Смоленской площади в центре Москвы, после чего мужчину переехало такси», – говорится в публикации.
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