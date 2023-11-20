В Боровичах человек на "Мерседесе" умышленно въехал в толпу людей возле ресторана

ЧП произошло в ночь на воскресенье, 19 ноября, возле ресторана в Боровичах. Как ныне известно, водитель "Мерседеса" после конфликта сел в машину, запустил двигатель и умышлено направил автомобиль на группу людей.
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