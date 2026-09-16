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Как Москва готовится к выборам: наблюдатели, онлайн-голосование и работа после 20 сентября

Как Москва готовится к выборам: наблюдатели, онлайн-голосование и работа после 20 сентября

Ключевыми темами политсовета московской «Единой России» стали Народная программа, помощь фронту и поддержка ветеранов СВОЗа несколько дней до выборов на региональном политсовете московской «Единой России» почти не обсуждали рейтинги, соперников и ход агитационной кампании.

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