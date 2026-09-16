Ключевыми темами политсовета московской «Единой России» стали Народная программа, помощь фронту и поддержка ветеранов СВОЗа несколько дней до выборов на региональном политсовете московской «Единой России» почти не обсуждали рейтинги, соперников и ход агитационной кампании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СБ Сколько должен за...
- Приложение «Амина...
- ВП На Украине в школ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым