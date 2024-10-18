В Индонезии серфингистка из Италии погибла от удара рыбы-меч

Столкновение с Xiphias Gladius (рыбой меченосом — прим. ИА Красная Весна) в водах регенства островов Ментавай провинции Западная Суматра Индонезии туристки из Италии, во время занятия серфингом, привело к смерти женщины, 18 октября сообщило агентство ANTARA.
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