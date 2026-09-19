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Иена резко ослабла после решения Банка Японии

Иена резко ослабла после решения Банка Японии

Японская иена завершила неделю резким снижением после решения Банка Японии повысить процентную ставку до 1,25%.

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