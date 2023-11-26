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5колесо

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Свежие комментарии

  • vasvaskorsh
    Джипарт нормальный производитель, я с этими запчастями в какую только глушь не заезжал, и ничего, все нормально было....«Автопарк» переда...
  • MaxIM
    А чем еще у нас газели обслуживать, только оригиналы и вот г-парт теперь есть. Я и то, и то беру смотря что в наличии...«Автопарк» переда...
  • Alex640
    Их много кто использует как замену прямым оригиналам, это известная марка на рынке. В этом плане лучше нашего произво...«Автопарк» переда...

Спрос на легкий коммерческий транспорт взлетел на 34 %

Спрос на легкий коммерческий транспорт взлетел на 34 %

Наибольшим спросом на рынке LCV сегодня пользуются отечественные модели и техника российской сборки. В топ-10 самых востребованных на Авито Авто моделей как в сегменте новых LCV, так и в сегменте LCV с пробегом преобладает продукция российских производителей и сборочных производств – ГАЗ, УАЗ, Dongfeng и Sollers.

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