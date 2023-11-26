Спрос на легкий коммерческий транспорт взлетел на 34 %

Наибольшим спросом на рынке LCV сегодня пользуются отечественные модели и техника российской сборки. В топ-10 самых востребованных на Авито Авто моделей как в сегменте новых LCV, так и в сегменте LCV с пробегом преобладает продукция российских производителей и сборочных производств – ГАЗ, УАЗ, Dongfeng и Sollers.
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