Высшая школа злословия Вот кого нам не хватало для счастья в Москве на Параде Победы 9 мая - так это Пашиняна.
Пашинян приедет к нам на Парад Победы
Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
На хрена он там нужен?! Два дня назад Пашинян позвонил Путину! Я ещё удивился, что ему надо, если он полностью лёг под ЕС? Да ещё вчера Путин Алиеву вдруг позвонил! А сегодня ары с азерами стрельбу открыли и все встало на свои места!😂😂😂 Пашинян опять просил спасти его (он всегда так делает, когда его прижмёт), а Путин звонил Алиеву, чтобы понять, что там у них происходит. Только одного не пойму, на х…я они оба на Параде Победы нужны? Почему заморочки между арами и азерами надо решать под предлогом и прикрытием святого для всех русских людей праздника?!
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9 час.
TB
Tatyana Boyko
Вот Пашиняна и особенно Алиева, нам не надо приглашать, но ведь эти народы тоже воевали и здесь они ни причем, что у них такие руководители. Хотя, если посмотреть, то их выбирали дети и внуки погибших.
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8 час.
Семен Демин
Пашинин хочет усидеть аж на трех стульях. Это всегда обходится очень дорого.
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19 мин.
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