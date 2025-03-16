Пашинян приедет к нам на Парад Победы

АШ

Анатолий Шадрин

На хрена он там нужен?! Два дня назад Пашинян позвонил Путину! Я ещё удивился, что ему надо, если он полностью лёг под ЕС? Да ещё вчера Путин Алиеву вдруг позвонил! А сегодня ары с азерами стрельбу открыли и все встало на свои места!😂😂😂 Пашинян опять просил спасти его (он всегда так делает, когда его прижмёт), а Путин звонил Алиеву, чтобы понять, что там у них происходит. Только одного не пойму, на х…я они оба на Параде Победы нужны? Почему заморочки между арами и азерами надо решать под предлогом и прикрытием святого для всех русских людей праздника?!