ВС РФ нанесли решающий удар по украинским ВПК

В официальном отчете ведомства подчеркивается, что в ходе атаки были поражены предприятия, отвечающие за выпуск компонентов ракетного вооружения, радиоэлектроники, а также взрывчатых веществ и ракетного топлива.
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