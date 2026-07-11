В Минобороны РФ раскрыли подробности масштабной ночной атаки по объектам на Украине

В Минобороны РФ подтвердили информацию о групповых ударах по объектам на Украине в ночь на 11 июля. ВС РФ атаковали предприятия вражеской военной промышленности в Киеве, а также нанесли удары по другим целям, сообщили в военном ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии