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В Минобороны РФ раскрыли подробности масштабной ночной атаки по объектам на Украине

В Минобороны РФ раскрыли подробности масштабной ночной атаки по объектам на Украине

В Минобороны РФ подтвердили информацию о групповых ударах по объектам на Украине в ночь на 11 июля. ВС РФ атаковали предприятия вражеской военной промышленности в Киеве, а также нанесли удары по другим целям, сообщили в военном ведомстве.

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