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Ветле Шостад Кристиансен: «Когда я делаю глубокий вдох, возникает ощущение, что в легких рана. Я перепробовал разные лекарства, но ничего не помогает»

«Я набираю форму, но, к сожалению, что-то не так с легкими. Когда я делаю глубокий вдох, возникает ощущение, что в легких рана.

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