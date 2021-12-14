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При пожаре в Зайцево погиб мужчина

При пожаре в Зайцево погиб мужчина

В пгт. Зайцево Донецкой области при пожаре погиб мужчина. Вот что стало известно изданию «Криминал».Вчера, 14 декабря 2021 года, около 10:00 на спецлинию «101» поступила информация о пожаре в частном домовладении, расположенном на улице Заливной.

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