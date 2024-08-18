Борьба с Россией - политика, не зависящая от партийной принадлежности администрации президента США

Вэнс заявил, что Харрис не сможет «противостоять» ПутинуВице-президент США Камала Харрис не сможет «противостоять» президенту России Владимиру Путину или председателю КНР Си Цзиньпину, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, выступая перед сторонниками в Мичигане.