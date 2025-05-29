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Небензя призвал Украину выбрать между миром по итогам переговоров или поражением

Небензя призвал Украину выбрать между миром по итогам переговоров или поражением

Украине нужно сделать выбор между миром по итогам переговоров или неминуемым поражением на поле боя. Соответствующее заявление 29 мая сделал постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине.

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