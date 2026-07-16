Александр Беглов поздравил Александра Бельского с днём рождения

В своём поздравлении Александр Беглов дал тёплую характеристику коллеге: "Коренной ленинградец, многодетный отец, опытный политик – Александр Николаевич хорошо разбирается в актуальной городской повестке и владеет механизмами законодательного улучшения жизни петербуржцев".
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