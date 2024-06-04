Вот это фокус! 8 критериев, по которым можно следить за умиранием Америки

САША ЛЕПАЕВ

америка век умирает и еще несколько веков будет умирать. чего писать пургу. кто контролирует америку. она себя сама и контролирует. и какой бы у нее был бы долг триллионы или еще больше это ее вообще не волнует и волновать не будет. бумаги много печатные станки работают круглосуточно. долларом завален мир. и что он продолжает быть мировой валютой. сколько не стараетесь а выдавить его не можете. начните с собственной страны запретите внутри страны доллар. и что бы цены не равнялись по доллару. вот это и будет борьба с иностранной валютой. как было в СССР. а то разводите демагогию а сами скупаете тоннами доллар. так где борьба ..покажите. все рынки в стране равняются по доллару. просто смешно борются но закупают его. мылите глаза людям и пишете что борьба идет. лет через тысячу может и что то изменница. но с такой борьбой я думаю ничего.