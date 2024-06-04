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Вот это фокус! 8 критериев, по которым можно следить за умиранием Америки
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САША ЛЕПАЕВ
америка век умирает и еще несколько веков будет умирать. чего писать пургу. кто контролирует америку. она себя сама и контролирует. и какой бы у нее был бы долг триллионы или еще больше это ее вообще не волнует и волновать не будет. бумаги много печатные станки работают круглосуточно. долларом завален мир. и что он продолжает быть мировой валютой. сколько не стараетесь а выдавить его не можете. начните с собственной страны запретите внутри страны доллар. и что бы цены не равнялись по доллару. вот это и будет борьба с иностранной валютой. как было в СССР. а то разводите демагогию а сами скупаете тоннами доллар. так где борьба ..покажите. все рынки в стране равняются по доллару. просто смешно борются но закупают его. мылите глаза людям и пишете что борьба идет. лет через тысячу может и что то изменница. но с такой борьбой я думаю ничего.
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15 час.
Виктор Тимошевский
Похоже больше не на немецкий "Фокус" а на бредни очередного политэконома-блохера. Давай те больше смотреть на нашу экономику.На ее зависимость от курса доллара,на долю ВПК ,на засилье недешевых китайских товаров(в отличие от США,где они дешевые),на рост естественной убыли населения,которая равняется среднему числу жителей среднего российского города-регионального центра, на рост уровня преступлений со стороны наших незаменимых специалистов из ближнего зарубежья,на не меньшую закредитованность россиян. Да мало,чем мы от них отличаемся,за что ни возьмись.Так что не стоит петь заупокойную Штатам и их экономике. Для их "кончины" должно одновременно совпасть очень много факторов,которые априори совпасть не могут.
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14 час.
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