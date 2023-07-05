"Партия позорного мира" нанесла скрытый удар: Предатели спрятались за спину Пригожина

Ну в Новых людях я с самого начала видел гнильцу, ну по составу и предыдушей деятельности его... Но избиратели поаерили высокопоэтичным словам... Дела не в счет. 🤩

Александр Лесков

Эти две новые партии ("Новые люди", "Партия роста") не знаю пока, что за фрукты, Ну, а гнилое "Яблоко" давным-давно уж «прославилось» как Самая радикальная группировка САБОТАЖНИКОВ и либерастов страны — по САМЫМ мерзким понятиям современности. Клеймо предателей русского народа и иуд России в целом уже негде на них ставить за столько лет ихней тусовки. За Американские деньги и за криминальные сколотилось ядро этих "политиков"... Куда эту гниль девать теперь???