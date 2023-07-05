"Партия позорного мира" нанесла скрытый удар по России. Предатели спрятались за спину Евгения Пригожина, действуя под шумок мятежа, сформировали коалицию и заговорили о "прекращении огня".
"Партия позорного мира" нанесла скрытый удар: Предатели спрятались за спину Пригожина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Ну в Новых людях я с самого начала видел гнильцу, ну по составу и предыдушей деятельности его... Но избиратели поаерили высокопоэтичным словам... Дела не в счет. 🤩
Ответить
8 час.
Ирина Рудакова
Одним словом предатели
Ответить
2 час.
Александр Лесков
Эти две новые партии ("Новые люди", "Партия роста") не знаю пока, что за фрукты, Ну, а гнилое "Яблоко" давным-давно уж «прославилось» как Самая радикальная группировка САБОТАЖНИКОВ и либерастов страны — по САМЫМ мерзким понятиям современности. Клеймо предателей русского народа и иуд России в целом уже негде на них ставить за столько лет ихней тусовки. За Американские деньги и за криминальные сколотилось ядро этих "политиков"... Куда эту гниль девать теперь???
Ответить
1 час.
Свежие комментарии