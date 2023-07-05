Царьград

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"Партия позорного мира" нанесла скрытый удар: Предатели спрятались за спину Пригожина

"Партия позорного мира" нанесла скрытый удар: Предатели спрятались за спину Пригожина

"Партия позорного мира" нанесла скрытый удар по России. Предатели спрятались за спину Евгения Пригожина, действуя под шумок мятежа, сформировали коалицию и заговорили о "прекращении огня".

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Комментарии
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Л
Ну в Новых людях я с самого начала видел гнильцу, ну по составу и предыдушей деятельности его... Но избиратели поаерили высокопоэтичным словам... Дела не в счет. 🤩
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8 час.
Ирина Рудакова
Одним словом предатели
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2 час.
Александр Лесков
Эти две  новые партии (&quot;Новые люди&quot;, &quot;Партия роста&quot;) не  знаю пока,  что  за  фрукты,  Ну, а  гнилое  &quot;Яблоко&quot;  давным-давно  уж   «прославилось» как Самая радикальная группировка  САБОТАЖНИКОВ  и  либерастов страны  — по САМЫМ  мерзким  понятиям современности.  Клеймо  предателей русского народа и иуд России в  целом  уже негде  на них  ставить за  столько  лет ихней тусовки. За  Американские  деньги  и  за  криминальные  сколотилось  ядро этих  &quot;политиков&quot;... Куда эту гниль девать теперь???
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1 час.

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