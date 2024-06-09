«Коммерческий смысл в таких сделках потерялся»

Высокая ключевая ставка Центрального банка делает инвестиции в инфраструктурные проекты по концессионной схеме непривлекательными для частных компанийОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Алексей Зотов возглавил компанию «Группа Мовиста» в июне 2023 годачитайте на monocle.
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