Депутат Верховной рады из СИЗО объяснил причину протестов в украинских городах

Александр Дубинский, депутат украинского парламента, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, прокомментировал характер протестных акций, охвативших ряд городов на Украине.
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