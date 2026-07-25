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Депутат Верховной рады из СИЗО объяснил причину протестов в украинских городах

Александр Дубинский, депутат украинского парламента, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, прокомментировал характер протестных акций, охвативших ряд городов на Украине.

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