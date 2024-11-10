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Царьград

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Самолёты из Санкт-Петербурга в Москву задерживаются из-за атаки БПЛА

Самолёты из Санкт-Петербурга в Москву задерживаются из-за атаки БПЛА

В петербургском аэропорту Пулково 10 ноября наблюдаются изменения в расписании рейсов, следующих в московском направлении.

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