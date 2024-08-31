Украина потребовала от Монголии арестовать Владимира Путина: главное за сутки

КИЕВ, 31 августа, ФедералПресс. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он завершит «конфликты за границей», Запад рассматривает возможность замены главы киевского режима Владимира Зеленского, США и Украина провели переговоры о потребностях Киева в вооружении.