КИЕВ, 31 августа, ФедералПресс. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он завершит «конфликты за границей», Запад рассматривает возможность замены главы киевского режима Владимира Зеленского, США и Украина провели переговоры о потребностях Киева в вооружении.
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