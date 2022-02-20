Главные события недели 14-20.02.2022 года Автор – Николай Горюшин 15.02.2022 Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР «Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале.