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Матвиенко призвала проанализировать деятельность «магазинов по продаже дипломов»

Матвиенко призвала проанализировать деятельность «магазинов по продаже дипломов»

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала проанализировать деятельность «магазинов по продаже дипломов» и принять необходимые меры.

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