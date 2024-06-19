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Гинцбург: новую вакцину от туберкулеза испытают на добровольцах в 2025 году

Гинцбург: новую вакцину от туберкулеза испытают на добровольцах в 2025 году

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новая вакцина от туберкулеза будет испытана на добровольцах в конце следующего года, а в 2026 году планируется подать документы на ее регистрацию в Министерство здравоохранения России.

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