Гинцбург: новую вакцину от туберкулеза испытают на добровольцах в 2025 году

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новая вакцина от туберкулеза будет испытана на добровольцах в конце следующего года, а в 2026 году планируется подать документы на ее регистрацию в Министерство здравоохранения России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии