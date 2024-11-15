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Вечерний Новосибирск

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На две реки и озеро стало больше в Новосибирской области

На две реки и озеро стало больше в Новосибирской области

На двадцать географических наименований стало больше в Новосибирской области. Несмотря на то, что река Бакса достаточно известна в Колыванском районе, фактически она не была внесена в государственный каталог географических названий.

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