На две реки и озеро стало больше в Новосибирской области

На двадцать географических наименований стало больше в Новосибирской области. Несмотря на то, что река Бакса достаточно известна в Колыванском районе, фактически она не была внесена в государственный каталог географических названий.
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