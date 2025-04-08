Немцы готовят школьников к войне? Запугивание Россией вышло на новый уровень

В Германии призвали готовить школьников к военным действиям. Об этом сообщает газета Handelsblatt.Как сообщает газета Handelsblatt, Министерство внутренних дел Германии выступило с предложением готовить учащихся к возможным военным конфликтам и другим кризисным ситуациям.