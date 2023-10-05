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Прокурор злоупотребил на восемь // Угрожая проверками бизнеса, сотрудники надзора, ФСБ и собственной безопасности вымогали 100 млн

Прокурор злоупотребил на восемь // Угрожая проверками бизнеса, сотрудники надзора, ФСБ и собственной безопасности вымогали 100 млн

Как стало известно “Ъ”, от восьми до девяти лет заключения запросило гособвинение для участников группировки, состоявшей из сотрудников службы безопасности оборонного АО «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ), заместителя военного прокурора и работника ФСБ, которые вымогали 100 млн руб.

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