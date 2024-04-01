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Всё о женщинах

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Как мужчины реагируют на женщину с доходом 2 млн рублей

Как мужчины реагируют на женщину с доходом 2 млн рублей

Есть такой красивый народный обычай – говорить бабам, чтобы они на тебя не рассчитывали. К сожалению, такое предупреждение от имени обычного, среднестатистического мужчины звучит комично, а не эпично.

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Комментарии
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PP
Pattia Patria
Я из таких женщин😂
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М
ММ
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