Есть такой красивый народный обычай – говорить бабам, чтобы они на тебя не рассчитывали. К сожалению, такое предупреждение от имени обычного, среднестатистического мужчины звучит комично, а не эпично.
Как мужчины реагируют на женщину с доходом 2 млн рублей
Комментарии
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PP
Pattia Patria
Я из таких женщин😂
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12 час.
М
ММ
Хорошо зарабатывавшие женщины в истории: царица Савская Клеопатра Императрица Елизавета Екатерина Великая Мужиков брали как хотели!
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10 час.
Сергей Лепехов
Дура Морена-Морана в очередной раз ставит всё с ног на голову и выдаёт единичное за систему.
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6 час.
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