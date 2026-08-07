Ликсутов сообщил о передаче столичного опыта в сфере транспорта 6 регионам

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что Правительство Москвы обучило представителей Северной Осетии, Дагестана, Хабаровского края, Костромской, Орловской и Иркутской областей .
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