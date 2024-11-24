Полная отмена ваших заказов не по вашей воле на Wildberries и Ozon: срочно принимайте меры – новые методы Ольга БезродняяНа популярных торговых площадках, таких как Wildberries и Ozon, мошеннические схемы становятся все более изощренными, и пользователи должны быть внимательными и осторожными.