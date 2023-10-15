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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин набрал 1+1 в матче с «Калгари» и стал 2-й звездой. У него 6 очков в 3 играх сезона

Малкин набрал 1+1 в матче с «Калгари» и стал 2-й звездой. У него 6 очков в 3 играх сезона

Форвард помог «Питтсбургу» победить «Флэймс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  В 3 играх сезона на счету 37-летнего россиянина стало 6 (2+4) баллов за результативность.

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