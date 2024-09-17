Стало известно, кто сможет ездить бесплатно на общественном транспорте в Краснодарском крае

Стало известно, кто сможет ездить бесплатно на общественном транспорте в Краснодарском краеС 1 октября школьники из многодетных семей смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Краснодарского края.
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