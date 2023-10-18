Си Цзиньпин призвал Казахстан активнее участвовать в инициативе «Один пояс — один путь»

В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, на которой обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами в рамках инициативы «Один пояс - один путь» («Пояс и путь»).
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