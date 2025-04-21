Хотели триумфа — получили шок. Польша и Прибалтика — в энергетическом хаосе

АС

Анатолий Страшко

А сейчас представьте,- нищающие соседи с Запада и объяснение их нищеты происками России. Вот и мясо для новой войны. Гитлера ведь мы ещё помним, как это было. Но уже хранящие эту память уходят. А новые поколения там русофобствуют. Так было всегда. Интересно , у нас, для просвещения там поколений непомнящих, существует что-нибудь типа "Голос Америки" во времена СССР. Через который нас надували их "правдами". Или пока оболваниваем собственный народ нашими телеканалами. Вот почему бы того же Эрнста на такую работу не нацелить. Может быть больше пользы для России было бы. Пусть правду там сеет, а не деньгу здесь вышибает из нас.