Хотели триумфа — получили шок. Польша и Прибалтика — в энергетическом хаосе

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Комментарии
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Eduard
Надеюсь,это уже не лечится!
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17 час.
Павел Федосеенков
Да и х.... с ними.
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12 час.
АС
Анатолий Страшко
А сейчас представьте,- нищающие соседи с Запада и объяснение их нищеты происками России. Вот и мясо для новой войны. Гитлера ведь мы ещё помним, как это было.  Но уже хранящие эту память уходят. А новые поколения там русофобствуют. Так было всегда. Интересно , у нас, для просвещения там поколений непомнящих, существует что-нибудь типа &quot;Голос Америки&quot; во времена СССР. Через который нас надували их &quot;правдами&quot;.  Или пока оболваниваем собственный народ нашими телеканалами. Вот почему бы того же Эрнста на такую работу не нацелить. Может быть больше пользы для России было бы.   Пусть правду там сеет, а не деньгу здесь вышибает из нас.
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5 мин.
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