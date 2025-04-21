В феврале 2025 года страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — окончательно отключились от постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ, соединявшей их с Россией и Белоруссией, и синхронизировали свои сети с европейской системой.
Хотели триумфа — получили шок. Польша и Прибалтика — в энергетическом хаосе
Комментарии
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Eduard
Надеюсь,это уже не лечится!
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17 час.
Павел Федосеенков
Да и х.... с ними.
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12 час.
АС
Анатолий Страшко
А сейчас представьте,- нищающие соседи с Запада и объяснение их нищеты происками России. Вот и мясо для новой войны. Гитлера ведь мы ещё помним, как это было. Но уже хранящие эту память уходят. А новые поколения там русофобствуют. Так было всегда. Интересно , у нас, для просвещения там поколений непомнящих, существует что-нибудь типа "Голос Америки" во времена СССР. Через который нас надували их "правдами". Или пока оболваниваем собственный народ нашими телеканалами. Вот почему бы того же Эрнста на такую работу не нацелить. Может быть больше пользы для России было бы. Пусть правду там сеет, а не деньгу здесь вышибает из нас.
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5 мин.
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