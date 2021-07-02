Главком ВСУ отреагировал на скандал с формой девушек на параде

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 2 июня провел встречу с главой Минобороны страны Андреем Тараном после скандала, который разгорелся из-за планов вывести женщин-военных на парад по случаю Дня Независимости на каблуках.