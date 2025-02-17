Храм в микрорайоне Приморском построят с изменениями по просьбам жителей

В Иркутске проект строительства храма в микрорайоне Приморский изменен после диалога с жителями. Площадь храма уменьшена с 2300 до 800 квадратных метров, снижена высота здания, сообщили в администрации города.
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