В Рязани две улицы и два детсада остались без горячей воды

Ограничение связано с необходимостью замены трубопровода в доме на улице Зубковой. Горячей воды не будет до 16:00 на улице Зубковой в домах №№ 26, 26 корпус 1, 28, 28 корпус 1; улице Новосёлов в домах №№42, 44, 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2,48 корпус 3, а также в детских садах №№ 7 и 157 и в школе № 71.