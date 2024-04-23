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Царьград

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Иностранное гражданство и посты против СВО: В чём замечена семья задержанного замминистра обороны

Иностранное гражданство и посты против СВО: В чём замечена семья задержанного замминистра обороны

Дети задержанного замминистра обороны имеют иностранное гражданство и пишут посты против спецоперации на Украине.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Будем посмотреть, может быть кого нибудь ещё заметут.
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3 час.
Buster
&quot;Падчерица Тимура Иванова Александра Маниович — вчера была замечена в Москве на вечеринке, стилизованной под знаменитый бал в разгар Вьетнамской войны Трумена Капоте. Вечеринку устраивала кузина Маниович Ксения Китаева, чья бабушка — начальник отдела первого заместителя премьера правительства Москвы, а отец — исполнительный директор и акционер застройщика элитного жилья в Москве Vesper Денис Китаев. Родная сестра последнего Мария — советница министра обороны Сергея Шойгу&quot;, И похоже , чем круче тем сильнее &quot; любовь &quot; к России .
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1 час.
B
Buster
Откудова берут столь &quot;ценные&quot; кадры ? С такими &quot;товарищами &quot; врагов из вне и не надо !!!
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58 мин.

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