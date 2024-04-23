Будем посмотреть, может быть кого нибудь ещё заметут.

Buster

"Падчерица Тимура Иванова Александра Маниович — вчера была замечена в Москве на вечеринке, стилизованной под знаменитый бал в разгар Вьетнамской войны Трумена Капоте. Вечеринку устраивала кузина Маниович Ксения Китаева, чья бабушка — начальник отдела первого заместителя премьера правительства Москвы, а отец — исполнительный директор и акционер застройщика элитного жилья в Москве Vesper Денис Китаев. Родная сестра последнего Мария — советница министра обороны Сергея Шойгу", И похоже , чем круче тем сильнее " любовь " к России .