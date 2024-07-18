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Слуцкий прокомментировал переизбрание фон дер Ляйен главой ЕК

Слуцкий прокомментировал переизбрание фон дер Ляйен главой ЕК

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй срок главой Еврокомиссии приведет к продолжению преступного курса европейских политиков, предавших национальные интересы в угоду амбициям США.

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