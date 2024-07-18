Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй срок главой Еврокомиссии приведет к продолжению преступного курса европейских политиков, предавших национальные интересы в угоду амбициям США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии