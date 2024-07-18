Слуцкий прокомментировал переизбрание фон дер Ляйен главой ЕК

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй срок главой Еврокомиссии приведет к продолжению преступного курса европейских политиков, предавших национальные интересы в угоду амбициям США.