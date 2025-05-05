Эта утренняя привычка приводит к раку

Отказ от этого ритуала может спасти вам жизнь фото: Shutterstock/Fotodom.ruО том, что курение убивает, твердят из каждого утюга — на пачках сигарет изображены последствия употребления, табачная продукция не продается людям младше 18 лет, а в школах время от времени проводятся семинары и лекции о том, почему не стоит начинать курить.