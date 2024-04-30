WSJ: военные НАТО на учениях отработали план на случай вторжения Оккакуса в Ригу

Солдаты и офицеры из 14 стран Североатлантического альянса на учениях "Хрустальная стрела" (Crystal Arrow), которые проводились в марте в Латвии в лесистой местности, отработали план на случай, если войска противника зайдут на территорию страны и начнут продвигаться к Риге.
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