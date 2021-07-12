Основные признаки матёрых либералов-оппозиционеров мечтающих стать властью

Позитив для оптимистовПолитикаОсновные признаки матёрых либералов-оппозиционеров мечтающих стать властью У нас давно сформировалась прослойка либералов находящихся в вечной оппозиции к любой власти, кроме своей собственной.Вернуться к статье23НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyЛиберализм - это политическая идеология , признающая главными ценностями свободу и права человека. Главные из этих прав - свободно распоряжаться собой и своей собственностью. Говоря кратко, либерализм - это «идеология свободы». Само слово происходит от латинского liber - «свободный». Либералы - это сторонники либеральной идеологии. В политике либералы выступают за демократию , политическое равенство. В экономике поддерживают свободный рынок и частную собственность. В сфере культуры и идеологии выступают за плюрализм - признание права на разные взгляды, вкусы и мнения. Свобода личности не противоположна интересам общества, а наоборот является главной движущей силой общественного развития, полагают либералы. Наряду с консерватизмом и радикализмом , либерализм считается одной из основных политических идеологий современности. В отличие от консерваторов, либералы выступают за преобразование общества путем реформ, за снижение роли государства в обществе. В отличие от радикалов, не поддерживают быстрые революционные изменения, считая их опасными и вредными.Суть либеральной идеологии:- - Главные ценности либерализма - демократизм и индивидуализм, права человека. Человеческая жизнь признается абсолютной ценностью. -Либералы выступают за частную собственность и экономические свободы - рыночную экономику, конкуренцию, минимальное государственное вмешательство в дела бизнеса. -Либералы выступают за демократию, политическое равенство всех людей, равенство перед законом и судом. -Либералы призвают ограничить объем и сферы деятельности государства, снизить вмешательство государства в жизнь граждан. -Либералы поддерживают курс на изменение общества путем реформ, постепенных ненасильственных преобразований.NatalyЛибералы и консерваторы. Либерализм и консерватизм: общее и отличия Отличия между либерализмом и консерватизмом очевидны на уровне ценностей. Для консерваторов главными ценностями являются традиционные общественные институты - семья, государство , религия. Для либералов - индивидуализм и личная свобода. При этом на практике либералы и консерваторы зачастую выступают за одни и те же вещи. Ведь и либералы, и консерваторы относятся к « правым »: И либералы, и консерваторы считают частную собственность основой общества, поддерживают рыночную экономику. И либералы, и консерваторы выступают против революций, радикальных перемен. Таким образом, либерализм и консерватизм не всегда жестко противостоят друг другу. Один и тот же человек может в разные периоды жизни склоняться то в пользу либерализма, то в пользу консерватизма. В этой связи обычно вспоминают высказывание британского премьер-министра Бенджамина Дизраэли: « У того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы ». В демократических странах избиратели могут голосовать то за либералов, то за консерваторов. Так, в двухпартийной системе США Демократическая партия считается более либеральной, Республиканская - более консервативной. Партии периодически сменяют друг друга у власти в результате выборов, отчего политический курс становится то более либеральным, то более консервативным.Наум НаумовНу вот, молодец, объяснила, а то тут многие думают, что либерал, это модное ругательство, применяемое, когда уже не хватает матерных слов.NatalyЛибертарианство!!!!История данной идеологии, откровенно говоря, не столь обширна. Однако, как мы можем видеть, в последнее время либертарианские идеи захватили умы молодежи в нашей стране. Идеи либертарианства логически проистекают из трудов выдающегося шотландского экономиста Адама Смита и доводят до конца идею свободного рынка (laissez faire). Примечательно, что в девятнадцатом веке «либертарианцами» называли приверженцев крайне левых идей – анархистов прудоновского толка. Однако, если говорить о либертарианстве в современном понимании, то похожие идеи два века назад высказывал французский мыслитель и экономист Фредерик Бастиа. В своих трудах он транслировал мнение, что торговые ограничения, налоги, тарифы ведут к обеднению, путем же к процветанию должен стать свободный рынок. С тех пор учение о свободной экономике набрало обороты. Его идеологи последовательно выступали против марксистских идей, пытаясь доказать, что капиталист не грабит работника, присваивая результаты его труда, а наоборот, чем выше благополучие капиталиста, тем выше благополучие подчиненного. Надо понимать, что либертарианство в чистом виде до сих пор является маргинальным течением общественной мысли. Кто-то видит в либертарианстве продолжение классического либерализма 19 века, кто-то – правый анархизм. Однако, ни правые, ни левые не стремятся с распростертыми объятиями принимать либертарианцев в свои ряды. Анархисты считают капиталистическую систему угнетением, стараются от нее уйти, а потому крайне негативно относятся к мнению либертарианцев, что капитализм ведет к свободе. Правые же недолюбливают адептов свободного рынка за их потворство стиранию границ и культурных идентичностей. Хотя либертарианские партии есть во многих странах, обычно на выборах оные набирают слишком маленький процент, в пределах статистической погрешности. Хотя либертарианские идеи могут разделять члены других партий (например, республиканцы в США). В России в последнее время либертарианская доктрина набрала вес среди школьников старших классов и студентов-младшекурсников. Молодежь привлекают идеи свободы выбора, свободного рынка, легализации легких наркотиков. Многим нравятся идеи приватизации, свободного оборота оружия. Огромную роль играет и харизма лидеров мнений. Особо здесь выделяется Михаил Светов. Активист считает, что можно построить общество, основанное на принципах неагрессии и свободы организаций. Грубо говоря, люди будут организовываться в общины по интересам, и эти общины будут поддерживать друг с другом экономические отношения. Часто звучит и требование проведения люстраций – лишения возможности занимать высокие должности бывшим деятелям старых «преступных» режимов. Такая практика была проведена в девяностые годы во многих странах бывшего социалистического лагеря, однако в России законопроекты о люстрациях оказались заморожены.В целом, критики либертарианства сейчас всячески высмеивают данную идеологию. Многие считают либертарианство идеологией инфантилов, которые хотят закрыться в своем мирке и ни за что не отвечать. Пугают потенциальный электорат и идеи независимых судов и полиции. У людей старшего поколения при ознакомлении с идеями либертарианства резонно встают перед глазами те самые «лихие» девяностые. Возможно, либертарианство действительно является движением юнцов, обвиняющих во всех бедах государство и бездумно выступающих за все хорошее против всего плохого, но нельзя также утверждать, что в этом неоднозначном течении есть и нечто рациональное.Наум НаумовСвобода нужна единицам, подавляющему большинству, свобода, как серпом по яйцам, им нужно рабство и чтобы хозяин был не строгий. А либералы, для них, это враги, которые всем им хотят принудительно навязать свободу.NatalyЦивилизация, частью которой мы все являемся, насквозь пропитана идеологией индивидуализма. Она предельно "эгоцентрична". В ее "исходный код" записан "культ личности". Поэтому эгоцентристы и "нарциссы" - это самые настоящие "герои нашего времени". Обращали ли вы внимание на то, что такой феномен, как Эго (Личность) в нашей цивилизации был обожествлен с самого ее возникновения и занимает центральное место во всех формах мировоззрения уже тысячи лет (мифологии, религии, философии, науки). Все меняется, а этот своеобразный "культ личности" остается неизменным.Европейская, христианская цивилизация рождалась на основе греко-римской культуры, где боги - это бессмертные люди, со своими страстями и недостатками. Их "аналогами" на земле были Герои, которые тоже, как, например, Геракл, могли получить бессмертие. В римской культуре возник новый способ стать богом - достаточно было стать императором. Т.е. изначально в нашей цивилизации разница между личностью человека и личностью бога была небольшой. И её было сложно, но можно как-то преодолеть. В нашем мировоззренческом "коде" "зашито" что богом можно стать. Отдельный вопрос как: через достижения или через преступления, но главное в другом - это в принципе возможно. И второй важнейший момент - это того стоит: ведь различия между людьми и богами колоссальное. Особенно в Римской империи, где император безнаказанно мог творить самые страшные и самые отвратительные преступления. В Средние века олимпийских богов сменил христианский Бог. Казалось бы все должно изменить, но концепт, "вирус" личности не исчез, а только видоизменился и даже усилился. Ведь христианский Бог - это триединство Божественных Личностей: Отца, Сына и Святого Духа. Не исчезла совсем и идея "образа и подобия" Божественных Личностей Бога и человека. Ведь, во-первых, Христос явил миру возможность сочетания в себе Божественной и человеческой личности. А, во-вторых, любой добрый христианин тоже сочетает в своей жизни нечто божественное и личное. И, в третьих, среди равных есть тех, кто ровнее других: как-то по особенному через и в результате особого ритуала "помазания" сочетается божественное и человеческое в душе тех, кого считают "представителями" наместниками Бога на земле: прежде всего у патриархов (пап) и императоров (цезарей, королей, царей), а потому уже у священников. Иными словами, принцип не изменился. Как и в античности, богом или точнее богоподобным (христоподобным) можно стать. А между людьми сохраняется разница: У одних власть "дарованная Богом". Власть практически абсолютная. Другие в положении рабов. Божьих рабов. Официально. Но на самом деле рабов патриарха, царя, и их окружения. Есть избранные и есть презренные. Потом, в эпоху Возрождения возникла идеология гуманизма. Рядом с Богом, а потом и на место Бога гуманисты поставили Человека. Правда, не простого, а Гения, Героя, Вождя. Дорожка "на небо", к богоподобию и личностному величию стала чуть шире. Но, как и раньше, она не вмещала всех желающих. Деление на "небожителей" и простых смертных сохранялось. В сущности с тех пор и до сего дня ситуация принципиально не изменилась. Просто под влиянием либеральной идеологии всеобщего равенства, путь к "богоподобию" постепенно становился все шире, шире и шире. Сейчас этот путь, наверное, предельно широкий. Президентом, магнатом, поп-звездой теоретически может стать любой человек. Это наша либеральная мечта. Наш наркотик. Наш массовый психоз.Наум Наумов"""""""""Ведь, во-первых, Христос явил миру возможность сочетания в себе Божественной и человеческой личности. """""""" Личность, это: совокупность тела, эго психики и сознания. Душа, как божественная составляющая человека имеет индивидуальность, а личности не имеет. А подняться раба божиего, могут очень просвещённые люди, мракобесы не могут быть рабами Бога. Мракобесы всегда в рабстве у бесов.Natalyтак ты у нас кто будешь ,Наумчик, личность, раб божий или просто БЕС МРАЧНЫЙ?))))Наум НаумовДа обо мне речи нет. А личность есть у любого человек, живущего на Земле. У тех, кто умер, личность за год растворяется совсем, в редких случаях, до двух лет может растворяться.Василиса ОдинЭтот текст рекомендую повесить себе над кроватью и перечитывать по утрам всем, кто активно использует такие мерзкие слова как "либерда", "либерасты", "либероиды", для осознания того нехитрого факта, что если они так лихо ненавидят либералов, то кто же они? Консерваторы (консервоиды, консервасты, консервада) или радикалы (радикасты, радикалоиды, радикалда).)))Василиса Один"Возможно, либертарианство действительно является движением юнцов, обвиняющих во всех бедах государство и бездумно выступающих за все хорошее против всего плохого, но нельзя также утверждать, что в этом неоднозначном течении есть и нечто рациональное." ----------Что-то в этом предложении неправильно... Слишком витиеватый слог привел к логическому несоответствию. Просится поправка о том, что, напротив, следует допустить (вместо "нельзя утверждать") "что в этом неоднозначном течении есть и нечто рациональное".Василиса ОдинЭто же и в буддизме, но в форме идеи стать просветленным (богоподобным). По-моему, полная аналогия.Виктор ШиховцевТак, там половина у Путина на окладе.СергейЭто вам Путин по секрету сказал ?NatalyЕще несколько лет назад президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача войти в «пятерку» крупнейших экономик мира. По данным сайта «Капитал страны» Россия вошла в топ-5 среди 50 крупнейших мировых экономик по скорости падения благосостояния людей.По относительной скорости падения cовокупного благосостояния - на 9,9% за год - у России четвертая позиция среди 50 крупных стран. На первом месте в топ-5 пережившая девальвацию реала Бразилия (-23%). Далее следуют Объединенные Арабские эмираты (-13,1%) и Чили (-10,7%). В среднем на каждого взрослого жителя России приходится 27,162 тысячи долларов благосостояния, подсчитали в Credit Suisse. За год эта сумма уменьшилась на 9,6%. Конечно, 27 тысяч долларов на человека - это условная цифра. В реальности же подавляющее большинство российских граждан обладают активами на сумму в разы ниже, поскольку уровень неравенства в РФ - один из самых высоких в мире. У половины населения России, по подсчетам Credit Suisse, суммарный объем активов не превышает сумму в 5431 доллар на человека По медианному благосостоянию россияне в 14,5 раз беднее американцев (79274 доллара), в 19 раз беднее испанцев (105831 доллар), в 22,6 раза беднее японцев (122980 долларов). От жителей Эстонии (38901 доллар) россияне отстают в 7 раз, Албании - в 2,8 раза, Сербии - 2,7 раза. Медианное благосостояние домохозяйств в России примерно соответствует уровню Перу и Эквадора (5445 и 5444 доллара соответственно), немного отстает от показателей Египта (6329 долларов), но при этом опережает Габон (4685 доллларов) и Экваториальную Гвинею (4651 доллар). Думаю, что перегружать читателя цифрами неблагодарное дело. Поэтому давайте поразмышляем, почему мы так диаметрально устремились в противоположное направление от той задачи, которую поставил перед страной президент. Я не буду ссылаться на авторитетных экономистов. Они, как правило, обладают способностью объяснить нам, почему у нас все не так и когда все будет хорошо. Я просто приведу мнение обыкновенных людей, из которых некоторые считают, что в стране хромает кадровая политика. Министр обороны, например, без военного образования и опыта, даже в армии не служил. Предыдущим министром обороны был торговец мебелью. Роскосмосом руководит журналист. Китайцы вывели в космос свою космическую станцию, а у нас свою вот-вот закроют. Китайцы и на Луне, и на Марсе (даже арабские эмираты свой спутник вывели на орбиту Марса). Если бы в России были управленцы из Сингапура и Японии (или применили их методы), мы бы жили как в сказке. Но наши власти к этому не стремятся. Их явный успех - благосостояние олигархов. Кое-кто считает, что если убрать весь наш олигархат, то заживем, как у Бога за пазухой. Зато чиновники всех рангов, депутаты, сенаторы вместе со своими родственниками быстро обогащаются с третьей космической скоростью, полагают другие и требуют от власти решительных действий по искоренению коррупции, но так, чтобы искоренение шло в отношении других, а не самого себя. Ну и опять кто-бы сомневался в бедности населения, пишут люди, и вот опять какой год опять бла, бла в смысле надо поднимать благосостояние людей. Да сколько же можно ждать это благо? Власть только обещает , что через 3-5-7-10 и так далее лет будем жить лучше! Но в итоге воз и ныне тут. Интересно.. этот русофобский гадюшник сам разбежится, или сажать придётся,- справедливо возмущаются третьи.- В каких списках мы были в 90-е годы?. Надо просто сажать за такие мысли и слова. Легко критиковать нашу власть, лежа на диване. Вы что, не видите, что вокруг страны одно враждебное шакалье? Сколько людей- столько и мнений. Но вот Михаил Жванецкий по такому поводу как-то сказал: «Правительство обещает-обещает, обещает-обещает, а нам все мало» Прав был классик. Ну и народ достался такому прекрасному правительству.Виктор ШиховцевВо, блин. Вот этот кучерявый пудель в нижнем левом углу - кто? Зарплату ему платит кто? Не нужно задавать глупые вопросы.Элина МорозоваВенедиктов(Эхо Москвы)карюкалов вячеславЭх ностальгия.карюкалов вячеславПрав был классик.Василиса ОдинВас как волка сколько информацией не корми, а вы все смотрите в лес невежества.карюкалов вячеславВы имеете что то против Ф. М. Достоевского?Василиса ОдинЕго высказывания не вызывают у меня доверия. Особенно на фоне лизоблюдства современной "элиты". Вот Ильф и Петров мне нравятся - так хорошо описывают российский "глубинный" народ, будто с сегодняшних современников списано.карюкалов вячеславПредположим уважаемая, что его оценка это совсем даже не высказывание. ???Комментировать
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