Ефимов: Москва подписала 7 договоров аренды для реализации инвестпроектов

На территории Северного административного округа (САО) столицы благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) появятся важные социальные объекты: детские сады, школы, спортивный комплекс и т.
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