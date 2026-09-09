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Спорт Уик-Энд

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Кафельников оценил форму Хачанова перед матчем за выход в полуфинал US Open

Кафельников оценил форму Хачанова перед матчем за выход в полуфинал US Open

Сегодня вечером (начало примерно около 22:00) Карен Хачанов поборется за выход в полуфинал турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке с бельгийцем Александром Блоксом.

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