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Разрядка отменяется: 11 сентября ЦБ может озвучить жесткое решение по ставке

Разрядка отменяется: 11 сентября ЦБ может озвучить жесткое решение по ставке

Заседание Совета директоров Банка России, которое пройдет 11 сентября, обещает стать одной из главных интриг осени.

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