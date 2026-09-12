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ТАСС: разведчик НАТО вышел в небо над Черным морем в субботу

ТАСС: разведчик НАТО вышел в небо над Черным морем в субботу

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря в субботу, 12 сентября.

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