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Стефания Маликова поделилась эмоциями от проведения лекции в МГУ

Стефания Маликова поделилась эмоциями от проведения лекции в МГУ

Стефания Маликова выступила перед студентами экономического факультета МГУ Дочь известного эстрадного исполнителя Дмитрия Маликова провела образовательную встречу в ведущем вузе страны и заявила о сильном эмоциональном напряжении перед началом мероприятия.

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