Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй самое странное в истории со смертью Навального*, являются даже не обстоятельства смерти, которые ни у кого не вызывают сомнений, если конечно не брать в расчет мнение оголтелых западных СМИ и либерастов всех мастей.
Всплыли скандальные факты из биографии Юлии Навальной, которые объясняют её нежелание лететь на похороны мужа
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Статья Инкогнито автора вполне корректная и насыщенная документальными фактами, что делает некоторых читателей "ахеджакнутыми" и вызывает сомнения в их адекватности! Однако меня удивила повторяющаяся у многих авторов ошибка в использовании правил Русского языка, которой не избежал и автор статьи! Фраза автора "...вместо того что бы рысью бросится в самолет и отправится на Родину.." написана с двумя одинаковыми Грамматическими Ошибками! Слова "бросится" и "отправится" в данном предложении автора по русски пишутся с мягким знаком (ь)! Это мое единственное замечание к качеству материала.
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13 час.
Сергей Б
Или похоронить рядом со своими родителями- коммунистами на русской земле. Никакой Франции и никакой жены Навального быть не должно. Всех пришедших к могиле проверять на русофобию с дальнейшей депортацией
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13 час.
СБ
Сергей Б
А мы уже забыли как быстро за Навальным прилетел из Берлина пустой самолёт чтобы забрать больного и скрыть примутствиеив его организме немецкого яда. Теперь они обвиняют что русские не дают ИМ изучить тело на наличие яда. Да пошли эти немцы и французы куда подальше
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13 час.
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