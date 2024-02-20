Всплыли скандальные факты из биографии Юлии Навальной, которые объясняют её нежелание лететь на похороны мужа

Vladimir Soukhatchev Статья Инкогнито автора вполне корректная и насыщенная документальными фактами, что делает некоторых читателей "ахеджакнутыми" и вызывает сомнения в их адекватности! Однако меня удивила повторяющаяся у многих авторов ошибка в использовании правил Русского языка, которой не избежал и автор статьи! Фраза автора "...вместо того что бы рысью бросится в самолет и отправится на Родину.." написана с двумя одинаковыми Грамматическими Ошибками! Слова "бросится" и "отправится" в данном предложении автора по русски пишутся с мягким знаком (ь)! Это мое единственное замечание к качеству материала.

Сергей Б Или похоронить рядом со своими родителями- коммунистами на русской земле. Никакой Франции и никакой жены Навального быть не должно. Всех пришедших к могиле проверять на русофобию с дальнейшей депортацией