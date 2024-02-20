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Всплыли скандальные факты из биографии Юлии Навальной, которые объясняют её нежелание лететь на похороны мужа

Всплыли скандальные факты из биографии Юлии Навальной, которые объясняют её нежелание лететь на похороны мужа

Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй самое странное в истории со смертью Навального*, являются даже не обстоятельства смерти, которые ни у кого не вызывают сомнений, если конечно не брать в расчет мнение оголтелых западных СМИ и либерастов всех мастей.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Статья Инкогнито автора вполне корректная и насыщенная документальными фактами, что делает некоторых читателей &quot;ахеджакнутыми&quot; и вызывает сомнения в их адекватности! Однако меня удивила повторяющаяся у многих авторов ошибка в использовании правил Русского языка, которой не избежал и автор статьи! Фраза автора &quot;...вместо того что бы рысью бросится в самолет и отправится на Родину..&quot; написана с двумя одинаковыми Грамматическими Ошибками! Слова &quot;бросится&quot; и &quot;отправится&quot; в данном предложении автора по русски пишутся с мягким знаком (ь)! Это мое единственное замечание к качеству материала.
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13 час.
Сергей Б
Или похоронить рядом со своими родителями- коммунистами на русской земле. Никакой Франции и никакой жены Навального быть не должно. Всех пришедших к могиле проверять на русофобию с дальнейшей депортацией
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13 час.
СБ
Сергей Б
А мы уже забыли как быстро за Навальным прилетел из Берлина пустой самолёт чтобы забрать больного и скрыть примутствиеив его организме немецкого яда. Теперь они обвиняют что русские не дают ИМ изучить тело на наличие яда. Да пошли эти немцы и французы куда подальше
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13 час.

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