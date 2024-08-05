Платформа «Х» начинает взимать плату за трансляцию живого контента Максим МорозовПрямые трансляции на платформе X скоро будут доступны только при наличии подписки, что сделает её единственной социальной сетью, взимающей плату за эту функцию.
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