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Платформа «Х» начинает взимать плату за трансляцию живого контента

Платформа «Х» начинает взимать плату за трансляцию живого контента

Платформа «Х» начинает взимать плату за трансляцию живого контента Максим МорозовПрямые трансляции на платформе X скоро будут доступны только при наличии подписки, что сделает её единственной социальной сетью, взимающей плату за эту функцию.

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